ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarının ardından ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, tarafların Münbiç yol Haritası konusunda hızlı ve somut ilerleme sağlamayı taahhüt ettiği, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik ayrıntılı tekliflerinin ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarının ardından ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.Twitter hesabından yapılan açıklamada, 22-24 Temmuz tarihlerinde Jeffrey’nin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüşmelerde, başta kuzeydoğu bölgesi olmak üzere Suriye konusunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği, tarafların Münbiç yol Haritası konusunda hızlı ve somut ilerleme sağlamayı taahhüt ettiği, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik ayrıntılı tekliflerinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ABD ve Türkiye’nin Suriye ile ilgili ortak endişelerine ilişkin görüş alış verişinde bulunmaya devam ettiği belirtildi.