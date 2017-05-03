CHP'li İlçe Başkanı tartıştığı şahsı öldürdü !
CHP'li İlçe Başkanı tartıştığı şahsı öldürdü !
ABD ateş püskürdü ! ''En büyük tehlikedir...''
ABD ateş püskürdü ! ''En büyük tehlikedir...''
Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
  1. 03 Mayıs 2017 23:25

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı !

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore'yi yaptırım tehdidiyle uyardı.

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı !
A+ A-

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyoruz, yeni yaptırımlar uygulamaya gerek olup olmadığını Kuzey Kore'nin davranışları belirleyecek.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada, ülkenin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine devam etmesi durumunda yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini belirten Tillerson, "Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyoruz, yeni yaptırımlar uygulamaya gerek olup olmadığını Kuzey Kore'nin davranışları belirleyecek." ifadesini kullandı.

 
Tillerson, "Kuzey Kore rejiminin bunu göz önünde bulunduracağını ve gelecek hakkında farklı bir plan yapacaklarını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin "farklı bir plan" ortaya koyması durumunda güvenlik ve ekonomik olarak ilerleme kaydedebileceğini anlatan Tillerson, bunun da ancak Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarına son vererek, gerçekleşebileceğini kaydetti.

AA

uyarı , tillerson , abd , kuzey kore