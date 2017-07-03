ABD'den laptop yasağı için sürpriz karar

ABD'nin uyguladığı 'kabinde laptop yasağı', Abu Dabi merkezli Etihad Havayolları için kaldırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Etihad'ın Abu Dabi çıkışlı ABD uçuşlarında yolcular artık laptop, tablet ve diğer büyük hacimli elektronik cihazlarını yanlarında kabine sokabilecek.

Laptop yasağının kaldırılması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda (AUH) yürürlüğe konan yeni güvenlik prosedürleri sonucunda mümkün oldu.

Khaleej Times gazetesinin haberine göre Etihad'in ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarına katılacak yolcular, Terminal 3'te bizzat ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin yetkisi ve yönetiminde olan Ön Muayene bölümünde kontrolden geçiyorlar.

Başka deyişle ABD hükümeti Abu Dabi Havalimanı'ndan ABD'ye giden uçakları kaynağında kontrol etmeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, ABD'li yetkililerin 'önlemlerin sonuna kadar ve doğru şekilde alındığını' yerinde gözlemlediğini belirterek, yetkililerin kontrollerin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını gelecekte yine inceleyebileceğini aktardı.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Abu Dabi'den ABD'ye direkt uçuş yapan tek havayolu firması olan Etihad Havayolları da yaptığı açıklamada "ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, Abu Dabi Havalimanı'nda özel Ön Muayene bölümünün başarıya devreye alınmasından sonra ABD ve Abu Dhabi arasındaki uçuşlarda elektronik cihaz yasağını kaldırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bazı sosyal medya kullancıları ise THY'nin hala listede olmasına tepki gösterdi.

ABD, mart ayında 'güvenlik ve terörizm riski' gerekçesiyle aralarında THY'nin Ortadoğu merkezli 9 havayolu firmasına 'kabine elektronik cihaz sokma' yasağı uygulamaya başlamıştı.

Yasak kapsamında şu anda Royal Jordanian Airlines, Egyptair, THY, Saudia, Kuveyt Hava Yolları, Royal Air Maroc, Emirates ve Katar Hava Yolları şirketlerinin çeşitli şehirlerden ABD'ye yaptıkları direkt uçuşlara akıllı telefon dışında elektronik cihaz alınmıyor.