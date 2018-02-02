Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 02 Şubat 2018 18:53

ABD'den Menbiç açıklaması: ''Türkiye ile birlikte...''

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye ile Menbiç konusunu görüşüyoruz ancak kamuoyuna açık konuşmak uygun değil" dedi.

ABD'den Menbiç açıklaması: ''Türkiye ile birlikte...''
A+ A-

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı. 

Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti. 

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.” 

Mattis ayrıca, Suriye’de Beşar Esed rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi. 

Mattis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM