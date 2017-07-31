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  4. 31 Temmuz 2017 23:39

ABD'den o isme yaptırım kararı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD'den o isme yaptırım kararı
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ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için yapılan kurucu meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Hazine Kontrol Bürosundan (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Madura'ya ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Venezuela'da dün gerçekleşen kurucu meclis seçiminin, demokratik yollarla iş başına gelen Ulusal Meclis'in anayasal haklarını gasp etmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seçim, Venezuela'nın anayasal ve demokratik düzeni için bir parçalanmayı temsil etmektedir. Maduro yönetimi, kurucu meclis seçimini, Venezuela halkının ve dünyadaki demokratik hükümetlerin kuvvetli şekilde karşı çıkmasına karşın gerçekleştirdi. Kurucu Meclis'in kurulması, Maduro'nun Venezuela demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü aşındırmak için yıllarca sürdürdüğü çabalarının ardından geldi."

"ABD, Venezuelalıları desteklediğini açıkça ortaya koydu"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, "Dün yapılan gayri meşru seçimler, Maduro'nun Venezuela halkının iradesini dikkate almayan bir diktatör olduğunu teyit etti. ABD, Maduro'ya karşı yaptırım kararı alarak, rejimin politikalarına karşı çıktığını ve ülkenin yeniden tam ve müreffeh demokrasiye geri dönmesini isteyen Venezuelalıları desteklediğini açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.

AA

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