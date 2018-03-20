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  4. 20 Mart 2018 07:14

ABD'den olay olacak Afrin ve Menbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan Türkiye'nin tepkisini çeken peş peşe Suriye açıklamaları geldi.

ABD'den olay olacak Afrin ve Menbiç açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, "Kürtlerin ağırlıkta olduğu Afrin nüfusunun büyük bölümü, Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin saldırı tehdidi altında, evlerini terketti" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li sözcü, "Afrin'de yağma olayları yaşandığına dair" haberlerden endişe duyduklarını kaydetti. Sivillere acil yardım sağlanmasına imkan verilmesi çağrısı yaptı. 

Heather Nauert, ABD'nin Afrin bölgesinde operasyon yürütmediğini hatırlattı. "NATO müttefiğimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına olan bağlılığımız sürüyor" ifadesini kullandı. 

ABD Sözcüsü, Afrin dahil olmak üzere, son iki ayda Suriye'nin batısındaki çatışmaların, DAEŞ'le mücadelede dikkatlerin dağılmasına neden olduğunu kaydetti.

"MENBİÇ'TEN ÇEKİLMİYORUZ"

 ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Albay Robert Manning,  ABD'nin Afrin'de askeri gücü olmadığını belirterek,  Menbiç'teki ABD güçlerinin çekilmeyeceğini söyledi.

Sözcüye Türkiye'nin Menbiç'e saldırı düzenlemesi halinde, ABD öncülüğndeki koalisyonun, Suriye Demokratik Güçleri’ni koruyup korumayacağı da soruldu.

Manning, Menbiç'te ABD güçleri bulunmasının tüm taraflar için açık olduğunu kaydederek, "Çatışma yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız" yanıtını verdi.

Batı Suriye'deki durumdan kaygılı olduklarını da belirten Pentagon sözcüsü DAEŞ'le mücadeleye odaklanma ve masum sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtıTürkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

 

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