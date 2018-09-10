ABD'den Ortadoğu'yu karıştıran hamleyi doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington Ofisini kapatma kararı alındığını resmen duyurdu. İddialar üzerine Filistin hükümeti, ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararını bölgedeki barış çabalarına karşı bir "savaş ilanı" olarak nitelemişti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini bugün yapacağı duyuruyla kapatacağı belirtildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yapacağı kaydedildi.

Haberde, Bolton'ın FKÖ kararıyla ilgili açıklamada kullanacağı metnin taslağında yer alan ifadelere yer verildi.

Buna göre Bolton'ın, "ABD, dost ve müttefikimiz İsrail ile her zaman yan yana durmaktadır. Filistinliler İsrail ile doğrudan ve anlamlı müzakerelere başlamayı reddederken Trump yönetimi bu ofisi açık tutmayacaktır." ifadelerini kullanmasının beklendiği belirtildi.

ICC'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Öte yandan aynı açıklamada Bolton'ın, ABD ve İsrail'e karşı soruşturma başlatması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) yönelik yaptırım kararı alabileceklerini söyleyeceği de kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığından net bir açıklama yapılmazken, Bolton'ın yapacağı açıklamayla ABD'nin Ortadoğu Barışı sürecine ne şekilde etki edeceği merak ediliyor.

Filistin hükümeti, ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı aldığı iddialarını bölgedeki barış çabalarına karşı bir "savaş ilanı" olarak nitelemişti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yapmış "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti İsrail'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır" ifadelerini kullanmıştı.

UNRWA'YA YARDIMLARI KESMİŞTİ

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.