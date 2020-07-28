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  4. 28 Temmuz 2020 09:20

ABD'den Osman Kavala açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, bin gündür hüküm giymeden tutukluluk hali devam eden Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını ve davanın adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istediklerini belirtti.

ABD'den Osman Kavala açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı, iş insanı Osman Kavalı’nın tutukluluğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye’ye ‘uluslararası sorumlulukları’ hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden bin gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye’den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala’yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz.”

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