ABD'den Putin'i kızdıracak hamle !

Bir süre önce Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky’nin arasında geçen telefon konuşması yayınlanmış ve konuşmalarda Trump’ın başkanlık yarışındaki rakibi Biden’ın soruşturulması için Zelinsky’ye ricada bulunduğu görülmüştü. ABD basını bu pazarlıklarda Trump’ın, Ukrayna’ya silah satışı konusunu koz olarak kullandığını öne sürmüştü.

Yaşanan başkanlıktan azledilme tartışmalarına rağmen Trump, Ukrayna’ya füzelerin satışını onayladı.

Bölgede Rusya’nın hamiliğinde sayılan milis güçlerin Ukrayna’nın doğusunda özerk bir bölge ilan ettiği biliniyor. Ayrıca BM’ye göre Ukrayna’ya bağlı gözüken Kırım’da yapılan referandum sonrasında Rusya’ya bağlandığını duyurmuştu. İki ülke arasında zaman zaman Karadeniz’de sıcak çatışmalar yaşanıyor ve ABD bu çatışmalara yönelik Ukrayna’nın toprak bütünlüğü korunmalı mesajını veriyordu.