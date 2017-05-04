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  4. 04 Mayıs 2017 22:24

ABD'den PYD/PKK'ya bir destek daha !

Surye Yerel Koordinasyon Komiteleri ABD'nin 48 askeri araç ve 250 askerden oluşan bir konvoyun PYD/PKK'ya destek olarak ulaştığını açıkladı.

ABD'den PYD/PKK'ya bir destek daha !
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Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri, ABD'nin 48 askeri araç ve 250 askerden oluşan bir  konvoyunun terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Malikiye'ye ulaştığını bildirdi

Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), ABD'nin  Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren PYD/PKK terör örgütüne, 48 araç ve  250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu sevk ettiğini kaydetti. 

LCC'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, öğle  saatlerinde Suriye-Irak sınırında Semalka sınır kapısından giriş yapan ABD  konvoyu, Haseke'nin doğusundaki Malikiye'ye ulaştı.

Açıklamada, konvoyda 48 askeri araç ve 250 askerin bulunduğu  belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de ABD,  Türkiye'nin Suriye'nin Karaçok bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının hemen  ardından terör örgütüne 22 TIR silah, mühimmat ve araç desteği sağladı.

Terör örgütüne silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin,  Türkiye'nin sınır ötesi önleyici müdahalesinden sonra PYD/PKK'ya desteğini  arttırması dikkati çekiyor. Karaçok ve Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK  hedeflerini vurmasının ardından terör örgütünün, sınır hattındaki Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi  kullandığı ortaya çıkmıştı.

Geçen aylarda ABD, terör örgütünü çoklu roket atar rampaları, 80 ve  120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile  Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılarla  desteklemişti.

ABD, Türkiye'nin çeşitli kez talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı  FGM-148 Javelin tank savar füzelerini de terör örgütüne sağlıyor.

ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PYD/PKK militanları, ülke  genelinde "SDG" adını kullanıyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak  Hatay'ın karşısına kadar, sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı  hedefliyor.

AA

destek , terörist , araç , asker , abd , konvoy