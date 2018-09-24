CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ / DERBİDE 2 GOL VAR !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 24 Eylül 2018 18:23

ABD'den rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Brunson hakkında açıklama yaptı.

ABD'den rahip Brunson açıklaması
A+ A-

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türk yetkililerle bu hafta papaz Brunson’un durumunu konuşmayı bekliyoruz” dedi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'de ev hapsinde olan ABD'li Rahip Brunson ile ilgili açıklamada bulundu. Pompeo, Brunson'un durumu ile ilgili olarak Türk yetkililerle bu hafta konuşmayı beklediklerini açıkladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pastör Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.

brunson , rahip , dışişleri bakanı , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM