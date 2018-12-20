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  4. 20 Aralık 2018 09:18

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını hayata geçirdi. Yaptırımları basın yayın kuruluşları ile 15 işadamını kapsadığı belirtildi.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
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ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti. Yapılan açıklamada yeni yaptırım paketinin yayın kuruluşları ile 15 işadamını kapsadığı bildirildi.

Yaptırım paketinin hedefindeki basın kuruluşlarının FAN Haber Ajansı, Economy Today, Neva News ve usareally.com olduğu açıklandı. Yaptırım uygulanan iş adamları arasında Rusya’nın en büyük inşaatlarından Project Lahta’da çalışan Elena Specialinova’nın da olması dikkat çekti.

Öte yandan, İngiltere’de Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde rolü olduğundan şüphelenilen Anatoly Çepaki ve Aleksandr Mişkin’ın de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. 

İHA

yaptırım , rusya , abd
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