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  4. 25 Temmuz 2017 08:34

ABD'den S-400 füzeleri için bir açıklama daha !

Türkiye'nin S-400 füzesi almasını istemeyen ABD'den bir açıklama daha geldi.

ABD'den S-400 füzeleri için bir açıklama daha !
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"
Davis, ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford'ın, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasının kaygı verici olacağı" şeklindeki yorumuyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Türkiye bir NATO müttefikidir. Birlikte operasyon yaptığımız, tatbikatlar düzenlediğimiz ve ortak savunma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuz herhangi bir ortağımızda olmasını istediğimiz şey, ekipmanların birbiriyle karşılıklı çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır."

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasını kendi açısından açıklama ve karar verme hakkına sahip olduğunu dile getiren Davis, Türkiye'nin ABD'nin araç ve cihazlarına entegre edebilecek ekipmana sahip olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'nin bu konuda Ankara'ya herhangi bir alternatif sunup sunmadığına yönelik soruyu da cevaplandıran Davis, "özel görüşmelerin detaylarına girmek istemediğini" söyledi.

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