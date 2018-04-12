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  4. 12 Nisan 2018 23:49

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı !

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı !
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin "Bunu tavsiye etmiyoruz. Şu anda NATO ile çalışabilecek sistemler için dış askeri satış seçenekleri sunmak dahil Türkiye ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
 
ABD Savunma Bakanı Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2019 savunma bütçesi üzerine düzenlenen panelde konuştu.

TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKİDİR

Türkiye’nin F-35 ortağı olması ve aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin bir soruya Mattis Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu dolayısıyla Rusya’dan alınan S-400 sistemlerinin Türkiye’nin geri kalan silah sistemleri ile çalışmayacağını söyledi.

Türkiye’ye şu anda iki NATO ülkesinin hava savunma sistemi sağladığını söyleyen Mattis şöyle devam etti:

'TAVSİYE ETMİYORUZ'

"Bunu yaparken aynı alana bunlara uyuşmayan bir füze savunma sistemi koyduğunuzda bu NATO’nun menfaatine olmayacaktır. Bunu tavsiye etmiyoruz. Şu anda NATO ile çalışabilecek sistemler için dış askeri satış seçenekleri sunmak dahil Türkiye ile görüşüyoruz."

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