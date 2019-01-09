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  4. 09 Ocak 2019 23:01

ABD'den şaşırtan açıklama: ''Türkiye'yi destekliyoruz''

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın çekilme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'den şaşırtan açıklama: ''Türkiye'yi destekliyoruz''
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin' dedi. Öte yandan Pompeo, "Türkiye'nin teröristlere karşı mücadelesinin farkındayız, bu konuda destekliyoruz" ifadelerini kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Irak’ın Erbil kentinde yaptığı açıklamada, “Suriye’den çekilme konusunda Başkan Trump’ın kararı kesin” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada, “Suriye’den çekilme konusunda Başkan Trump’ın kararı kesin” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki mücadelecisini öven Pompeo ayrıca, “Türkiye’nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz” diye konuştu

İHA

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