ABD'den sivil katliamlarla ilgili şok açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin Mart ayı raporunu açıkladı. Raporda DEAŞ'la mücadelenin başladığı günden bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 396 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu belirtildi.

Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de 20 bin 205 hava saldırısının düzenlendiği, bu saldırılara ilişkin 396 sivil kaybı ihbarı geldiği kaydedilen raporda, bunlardan sadece 102'sinin "güvenilir" olduğu, sivil kayıpların 396 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 229 olarak ifade edilmişti.

Rapora göre koalisyon, mart ayında eski aylardan kalan 43 sivil kayıp ihbarını incelerken, aynı ay içerisinde Irak ve Suriye'de sivil kayıplarına ilişkin 28 ihbar alındı. Söz konusu 71 hava saldırısıyla ilgili ihbarlardan 28'inin değerlendirmesinin tamamlandığı vurgulanan raporda, 17 ihbarın asılsız, 2 ihbarın mükerrer, 9 ihbarın ise güvenilir olduğuna yer verildi. Raporda 42 ihbarın da değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.

BAĞIMSIZ KAYNAKLARA GÖRE ÖLEN SİVİL SAYISI 3 BİNDEN FAZLA

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı haber sitesinde ise koalisyonun göreve başladığı günden bu yana ölümüne sebep olduğu sivillerin sayısının 3 bin 16 olduğu kaydedildi.