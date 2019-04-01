ABD'den skandal Türkiye kararı: Sevkiyatlar askıya alındı !

Reuters haber ajansı, konuyla ilişkili kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'nin, F-35 savaş uçaklarıyla alakalı bazı materyallerin Türkiye'ye sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Haberde ABD'nin bu kararı için, 'Türkiye'ye F-35 satışını engellemeye yönelik ABD'nin attığı ilk somut adım' değerlendirilmesi yapıldı.

PENTAGON DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

Diğer yandan Pentagon'un açıklamasında, "Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek ikincil kaynakları oluşturuyoruz" ifadeleri yer buldu.

ÇAVUŞOĞLU YARIN ABD'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'ye gideceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceği bilgisini vermişti.









