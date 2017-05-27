ABD'den şoke eden Ramazan kararı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, son 18 yıldır neredeyse her Ramazan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliğini yaptığı Ramazan etkinliğinin düzenlenmesini reddetti.



Reuters'ın haberine göre 1999 yılından bugüne kadar bir kaç istisna dışında her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı ramazan ayı için iftar veriyor ya da Ramazan bayramı için özel bir merasim düzenliyordu.



Fakat Tillerson, bu yıl Ramazan bayramı için özel bir etkinlik düzenlenmesini reddetti.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliği yaptığı Ramazan etkinliklerine ABD Kongresi üyeleri, müslüman topluluklar, ABD'deki Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey yetkilileri katılıyordu.



