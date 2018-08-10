ABD'den son dakika müzakere açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’yle rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizde kendileri açısından herhangi bir ilerlemenin ölçütünün “Brunson’ın evine dönmesi” olduğunu belirtti.

Nauert günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin dünkü Washington temaslarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Dünkü görüşmelerde Türk yetkililerle kapsamlı bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Nauert, Amerikan tarafı olarak rahip Andrew Brunson’ın evine geri dönmesi gerektiğini net olarak vurguladıklarını aktardı.

Nauert, “Bizim açımızdan ilerlemenin tanımı, Brunson’ın Amerika’daki evine dönmesidir" dedi.

Amerikalı sözcü, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye herhangi bir son süre tanıyıp-tanımadıkları konusunda ayrıntı vermedi.