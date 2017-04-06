ABD'den Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada 'İdlib'deki kimyasal saldırıyı Esad yönetiminin yaptığı konusunda şüphe yok.' dedi. Açıklamada 'Rusya, Esad'a verdiği desteği yeniden düşünmeli' diyen Tillerson, Suriye rejimine uygun bir yanıt vermeyi düşünüyoruz' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

Tillerson yaptığı açıklamada, İdlib'de önceki gün düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed yönetiminin yaptığı konusunda şüphe duymadıklarını söyledi.

çıklamada, "Rusya, Esed'e verdiği desteği gözden geçirmeli" diyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye rejimine "uygun bir yanıt vermeyi düşündüklerini" belirtti.

Tillerson'a göre, Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yok.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen ve 100'e yakın kişinin hayatına mâl olan kimyasal saldırıyı kınamış, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Yapılanlar benim için kabul edilemez" demişti. Trump, "Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın yardımcısı Mike Pence de tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Son olarak CNN'in haberine göre ise ABD Başkanı Trump kongre üyelerine, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" açıklaması yaptı.