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  4. 22 Mayıs 2019 22:32

ABD'den Suriye'de ikinci Kandil dağı itirafı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre genişliğinde güvenli bir bölge kurulmasını talep etti. Hala olumlu yanıt vermedik, 30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum" dedi.

ABD'den Suriye'de ikinci Kandil dağı itirafı
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Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de  Çözüm Arayışı: TrumpYönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Kongrede katıldığı oturumda, "Başkan (Donald Trump), SDG’nin çoğu unsuru ve PKK arasındaki siyasi bağın farkında. Türkler ve yerel ortaklarımızla güvenli bölge oluşturulması için çalışıyoruz." dedi.

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri konusunda  Türkiye ile  henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, görüşmelerin devam ettiğini  belirtti.

Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi  bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel  ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve  Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama  henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” dedi.

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak  tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir  bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

"Türkiye İdlib'deki pozisyonunu güçlendirdi"

Jeffrey, Rusya, İran ve Esed rejiminin Suriye'deki faaliyetlerine ve  Türkiye'nin bu durumdaki tepkisine yönelik bir soruya şu karşılığı verdi:

"Türkiye, Esed rejimine karşı ülkedeki iç savaşa dayanan güçlü bir  düşmanlık beslerken, geleneksel olarak da İran ile Ortadoğu’da rekabet içinde. Ayrıca Türkiye genel anlamda Rusya’nın kendisine yönelik hamlelerinden de memnun  değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri varlığının yanı sıra,  bizimle  kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturulması ve Rusya ile yaptığı genel müzakereler  yoluyla bu konularla baş ediyor."

İdlib'deki duruma da değinen Jeffrey, Türkiye'nin rejim güçleri  tarafından ara ara saldırıya uğramasına ve Rusya’nın Türkiye üzerinde rejim  karşıtı gruplar konusunda baskıyı arttırmasına rağmen, İdlib’de asker bulundurmak  suretiyle bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiğini ve Rus ve Esed rejimine karşı  durduğunu ifade etti.

"Türkiye ile irtibattayız"

Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana sürecine  ilişkin bir soruya da cevap veren Jeffrey, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile  genel anlamda hemfikir olduğunu bildirdi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu  kaydederek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye  çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan  Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan  Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem  Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat  halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

 
 

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