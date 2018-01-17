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  4. 17 Ocak 2018 20:59

ABD'den Taliban açıklaması: ''Yakınız''

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Taliban ve Afganistan hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'den Taliban açıklaması: ''Yakınız''
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK)hafta sonu Afganistan'a yaptığı ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın  "terör yuvası" olmasına izin vermeyeceklerini belirten Haley, Afgan yetkililerin kendilerine ziyaret sırasında Taliban'ın ödün vermeye  başladığını gördüklerini ve ABD'nin stratejisinin Taliban'ı barış görüşmeleri  için masaya getirmeye yaklaştırdığını söylediğini ifade etti .

"ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve  barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulunan Haley,  tamamen Afganistan öncülüğünde yürütülen barış sürecine destek verilmesi  gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, 7 yıl aradan sonra geçen hafta sonu Afganistan'a  ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret planının, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert  Raymond McMaster'ın kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda  bilgilendirmesinin ardından açıklanması dikkati çekmişti.

nikki haley , abd , politika
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