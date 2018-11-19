Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 19 Kasım 2018 16:56

ABD'den Taliban ve Afganistan açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Afganistan'da Taliban'ın kaybetmediğini açıkladı.

ABD'den Taliban ve Afganistan açıklaması
A+ A-

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Taliban'ın Afganistan'da şu an için kaybetmediğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dunford, Kanada’da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Taliban'ın "kaybetmediğini" ve Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için "askeri bir çözüm" olmadığını söyledi.

Taliban ile ilgili açıklamalarda bulunan Dunford, "Şu an için kaybetmiyorlar. Bence bunu söylemek adil olur." dedi.

ABD ve NATO müttefiklerinin, Taliban'ı savaşa son vermeye ikna etmek için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığını ifade eden Dunford, "Taliban'ın bir noktada uzlaşmak zorunda olduklarını bildiğine inanıyoruz. Başarının anahtarı, Taliban’ı müzakerelere teşvik etmek için tüm baskıyı bir araya getirmek." diye konuştu.

Afganistan'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinen Dunford, Taliban ile uzlaşma noktasına gelindiğini söylemek için uzun bir yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, dün ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

taliban , afganistan , dunford
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM