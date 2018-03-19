ABD'den tepki çekecek Afrin açıklaması

ABD'den son dakika Afrin'deki son duruma ilişkin açıklama.... Mehmetçiğin Afrin’deki PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG unsurlarını kaçırıp, kentin kontrolünü Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ele geçirmesinin ardından, Washington’dan “endişeliyiz” açıklaması geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Açıklamada Afrin'de sıkıntılı olan insani duruma ilişkin “Türk yetkililere Afrin'deki durumla ilgili olarak ciddi endişelerini sürekli dile getiriyoruz” denildi.

“SON 48 SAATTE YAŞANANLARDAN ENDİŞELİYİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in nüfusunun büyük bölümünün Kürt kökenli olduğu, bu kişilerin de son 48 saat içinde kenti terkettikleri ifade edilerek, “büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Açıklamada, son gelişmelerin Afrin'de sıkıntılı olan insani durum konusunda da endişeleri arttırdığı ifade edilerek, BM kuruluşlarının kenti terkettiğini açıkladığı yüz binlerce kişi için “acil barınak ve temel gereksinime ihtiyaç duydukları” belirtildi.

Açıklamada, “Türk yetkililere Afrin'deki durumla ilgili olarak ciddi endişelerini sürekli dile getiriyoruz” denildi.

RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'A ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Washington'un Suriye'nin kuzeyinde faaliyet içinde olan Türkiye, Rusya ve İran'la, Esad yönetimine bölgeye uluslararası insani yardım kuruluşlarının erişimine izin vermesi çağrısında da bulunuldu. Açıklamada, Afrin'den zorulu olarak göç edenlerin ise, “en kısa zamanda yurtlarına dönmelerinin sağlanması” istendi.

“TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİNE BAĞLIYIZ”

ABD'nin Afrin böligesinde herhangi bir operasyonunun ya da faaliyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye'den de “NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik sözlerimize bağlıyız” ifadesiyle bahsedildi.

Açıklamada şöyle denildi;

“ABD, Afrin'in yer aldığı Suriye'nin kuzey batı bölgelerinde her hangi bir operasyon yapmamaktadır. NATO müttefikimimiz Türkiye'ye verdiğimiz, bu ülkenin meşru güvenlik endişeleri de dahil olmak üzere, sözlerimize bağlıyız. Aynı zamanda IŞİD'e yönelik yürütülen kampanya ile Suriye'nin doğusunda yer alan Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımıza verdiğimiz sözlere de bağlıyız. Afrin bölgesinin de dahil olduğu Suriye'nin batısında son iki aydır devam eden çatışmalar, İŞİD'e karşı operasyonlarda dikkatleri dağıttı ve IŞİD'in bazı bölgelerde yerinden yerleşmesi için fırsat oluşturdu. Bu ciddi ve artan bir endişe. Suriye'deki tüm aktörlere, IŞİD kaynaklı ciddi endişelere odaklanmaya devam etme çağırısında bulunuyoruz.”