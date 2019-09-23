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  4. 23 Eylül 2019 07:38

ABD'den tüm dünyaya ''Uygur Türkleri'' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm dünyaya Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

ABD'den tüm dünyaya ''Uygur Türkleri'' çağrısı
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Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

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