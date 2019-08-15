ABD’den Türkiye açıklaması: ''Anlaştık''

Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“”Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor.”

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Müşterek Harekat Merkezi’nin Şanlıurfa’da kurulması ve Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin organizasyonunu üstlenmesi öngörülüyor.

BUGÜN DE BİR HEYET GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu çerçevede ABD’li altı kişilik bir heyetin Şanlıurfa’ya geldiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurmuştu

Öte yandan dün MSB, güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının bölgede uçuşlara başladığını açıkladı.

Bakanlık’tan bu sabah saatlerinde gelen açıklamada ise, ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin bugün Şanlıurfa’ya geçeceği belirtildi.



