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  4. 03 Ağustos 2018 15:26

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

ABD'den Türkiye açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."

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