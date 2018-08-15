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  4. 15 Ağustos 2018 21:51

ABD'den Türkiye için bir tehdit daha

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Erdoğan ve Türkiye, rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım." dedi.

ABD'den Türkiye için bir tehdit daha
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İzmir'de tutuklanan ve ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson'un avukatının tutukluluk kararına yaptığı itiraz bugün reddedilmişti.

Bu kararın ardından Washington yönetiminden ilk açıklama akşam saatlerinde geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Erdoğan ve Türkiye, rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım." dedi.

Sanders ayrıca Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları ile ilgili olarak da "Brunson serbest bırakılsa bile vergiler artık indirilmeyecek " dedi.

Brunson’un avukatının ev hapsine itirazı reddedildiBrunson’un avukatının ev hapsine itirazı reddedildi

 

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