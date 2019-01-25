ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !

İki ülke arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte, ABD Kongresi de daha önceki yaptırım kararlarını yumuşattı. Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadından geçen karar ile, Türkiye’ye F-35’lerin gönderilmesi konusundaki yasak kaldırıldı, bunun yerine “Trump yönetiminin konu hakkında bir rapor yazması” zorunluluğu getirildi.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre benzer şekilde, ABD vatandaşlarının tutuklanmalarında rol oynayan Türk yetkililer için “vize yasağı” kararı da kaldırıldı.Bu konu da Trump yönetiminden gelecek raporlara bağlandı. Türkiye konusundaki bu yumuşama yönündeki adımlar, Kongre’nin ABD’nin Ortadoğu’ya yapacağı yardımlara ilişkin yasa tasarısında yer aldı. Tasarının kesin halini alması için Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Senato’ya sunulan ve Dışişleri Komisyonu’nda bugün ele alınması beklenen taslakta Türkiye ile ilgili unsurlar aynı şekilde yer aldığından, kesinleşmesi önünde bir sıkıntı görülmüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINA SİLAH SATIŞ YASAĞI SÜRÜYOR

Kongre’de ele alınan tasarının Türkiye’ye ilişkin bir başka yaptırım unsuru ise Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik silah satış yasağı. Bu yasak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumaların, Wasington’daki Büyükelçilik konutu önündeki göstericilere müdahalesi sonrasında alınmıştı. Olay sonrasında bazı Cumhurbaşkanı korumaları hakkında ABD’de dava açılmıştı. Kongre’deki karar tasarısında, davalar sona erinceye kadar Türkiye Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik silah satışı maddesi aynen korundu.

SUUDİ ARABİSTAN’A YARDIMLAR KESİLDİ

Türkiye’ye yönelik yumuşama sinyallerinin yer aldığı tasarıda, Suudi Arabistan’a karşı ise yaptırımların yer alması dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayı sonrasında ABD Kongresi’nin etkin isimleri, cinayetten Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın sorumlu tutulmasını istemişlerdi. Ancak Trump yönetimi Kongre’den gelen bu çağrılara rağmen, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinde herhangi bir yaptırıma gitmeme kararı almıştı.

Kongre’deki tasarıda, Suudi Arabistan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Askeri Eğitim programından çıkarıldı. Suudiler’in bu programdan çıkarılması, ABD’nin diğer eğitim programlarından da çıkarılmasının önünü açması bekleniyor.



