ABD'den Türkiye için küstah açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde yaşana kargaşayı değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ‘Türk şiddeti’ olarak tanımladığı olay için “Basit şekilde kabul edilemez” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington büyükelçiliği önünde gösteri yapan grupla korumalar arasında çıkan kavga hakkında ilk kez konuştu.

Tillerson, Fox News’e yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını hatırlattı ve “Türk şiddeti basit şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Tillerson sözlerini “Hala süren bir soruşturma var. Bu incelemeden çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Türk Büyükelçiliği’nde yaşananlarla ilgili dehşete düştüğümüzü ilettik” diye sürdürdü.