ABD'den Türkiye için ''Suriyeli Araplar'' iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li komutanlar, Türkiye'nin binlerce Suriyeli Arap askeri Rakka'ya yönelik operasyona katılması için birleştirdiğini öne sürdü. ABD'li askeri kaynaklar, Türkiye'nin iddia edilen bu hamlesinin Suriyeli Kürt grupların Rakka operasyonuna katılmasını engellemek için olduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, Türkiye tarafından oluşturulan birliklerin Rakka operasyonunda herhangi bir rol oynamasının beklenmediğini söyledi.

ABD'nin Rakka operasyonu için desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) büyük kısmını PKK'nın Suriye yapılanması YPG oluşturuyor.

'BİZ OLMADAN BİTİREMEZLER'

Türkiye'nin desteklediği Faylak el Şam örgütüne mensup Arap muhalif Muhammed el Masri, "Biz olmadan savaşı bitiremezler. Eğer SDG Rakka'yı alma kapasitesine sahip olsaydı, o zaman bunu çoktan yapmış olurdu ve bizden dahil olmamız istenmezdi" şeklinde konuştu.

ABD'li yetkililer ise Türkiye'nin Rakka'yı almak için yeterli kuvveti etrafında toplama konusunda defalarca başarısız olduğunu iddia etti.