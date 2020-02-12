ABD'den Türkiye mesajı: ''Türkiye İdlib'de kendini savunma hakkına sahip''

Suriye konusunda temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye'nin Esed rejimine karşı yaptığı misilleme saldırılarına destek geldi. Jeffrey, "Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip" dedi.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrası NTV'ye özel röportaj verdi.

TÜRKİYE, İDLİB'DE KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİP

Türkiye'nin İdlib'de kendini savunma hakkı olduğunu belirten James Jeffrey, "Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz. ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE KARIŞIKLIĞI ESED VE RUSYA YARATTI"

James Jeffrey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli. Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez. Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esed yarattı. Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor. Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum. Türkiye, ABD, İsrail, Rusya'yı da katıyorum çok dikkatli davranıyor.

"AMACIMIZ DEAŞ'I ORTADAN KALDIRMAK"

DAEŞ hala büyük bir tehdit oluşturuyor. Irak ve Suriye haricinde 2013-2014'de tekrar çıktığından beri Türkiye'den daha fazla zarar gören ülke olmadı. İstanbul'da Ankara'da saldırılar oldu, sınır şehirlerinizde saldırılar oldu. Siz de çok başarılı operasyonlar düzenlediniz. DAEŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. Amacımız DEAŞ'ı ortadan kaldırmak.

YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk. Türkiye'nin Soçi'deki anlaşmadaki bölgeyle ilgili sorunları var. YPG'nin çekilmesi gereken bölge Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde ve biz o noktayı çok yakından takip etmiyoruz. Ancak anlaşmanın bir tarafı olarak Rusya ile anlaşmazlık olabilir, YPG'nin çekilmesi konusunda."