  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 02 Aralık 2019 16:59

ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına saldırı uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği,Türkiye'deki ABD vatanşlarına bir e-posta yollayarak radikal grupların saldırı olasılığının devam ettiğini hatırlattı.

ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına saldırı uyarısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarına e-posta üzerinden uyarı gönderdi. Mesajda tatil mevsimi sırasında Türkiye’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığına dikkat çekiliyor.

VOA'nın haberine göre Avrupa genelinde radikal grupların saldırıları yaşanırken Türkiye’ye yönelik saldırı olasılığının da devam ettiği belirtilen mesajda, 'terör örgütü üyelerinin özellikle turistik mekanlar, alışveriş merkezleri, havalimanları, gece kulüpleri, restoranlar, ibadethaneler, otogarlar ve batılı turistlerin sık sık tercih ettikleri mekanlara yoğunlaştıkları' ifade ediliyor.

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına kalabalık yerlere giderken dikkatli olmaları, güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, çevrelerine sürekli olarak dikkat etmeleri ve medyadaki haber ve uyarıları takip etmeleri uyarısında bulunuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
saldırı , abd , türkiye , uyarı , vatandaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM