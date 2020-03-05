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  4. 05 Mart 2020 18:37

ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esat güçleri ve Rusya’ya karşı savunma hakkına sahip” dedi.

Pompeo ayrıca Türkiye’nin ABD’den bazı yardımlar istediğini ve kendilerinin de yardım talebinde bulunan Türkiye’ye yanıt vermek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu vurgusunda bulunan Pompeo, İdlib’de tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi.

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