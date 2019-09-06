ABD'den Türkiye’ye seyahat uyarısında geri adım

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü yaptığı açıklamada, seyahat uyarısındaki 2 kategorisinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler için de kullanılan kategori olduğunu açıkladı.

Amerikalı sözcünün açıklaması şöyle;

“ABD Dışişleri Bakanlığı dün gece Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısını 3. kategoriden, 2’ye indirdi. Bu durum Türkiye’yi, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önemli Avrupa ülkeleri ile aynı kategoriye soktu. Bu değişiklik, Türkiye’ye seyahat edecek Amerikan vatandaşları için güvenlik durumunun iyileşmesi üzerine yapıldı. Türkiye’nin güneydoğu bölgesi 3. kategoride, Suriye ve Irak sınırındaki bölgeler ise 4. kategoride kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan seyahat uyarısı bilgilerine göre 1’den 4’e kadar olan seyahat uyarı kategorilerinin anlamı şöyle:

1 – Normal önlemler alıp yolculuk edin

2 – Yolculuk ederken önlemlerinizi biraz artırın

3 – Bu kategorideki bölgeye gitmeyi bir kez daha düşünün

4 – Bu kategorideki bölgeye yolculuk etmeyin.



