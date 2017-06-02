ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sürpriz talep

ABD medyasında yer alan haberlere göre; Cumhuriyetçi ve Demokrat iki üst düzey meclis üyesi, Türkiye’ye yapılacak 1.2 milyon dolarlık yarı otomatik silah satışının iptal edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce ile Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki en üst düzey Demokrat olan Maryland Senatörü Ben Cardin, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a silah satışının durdurulmasını tavsiye eden bir mektup gönderdi.

New York Times gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nın 15 Mayıs’ta, New Hampshire merkezli Sig Sauer firması tarafından üretilen 1600 adet yarı otomatik tabancanın Türk bir aracı şirkete satışını onayladığını bildirmişti. Silahların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruyan güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

Silah İhracatı Kontrol Yasası gereği Dışişleri Bakanlığı tüm silah ihracatlarını onaylıyor. Dışişleri, söz konusu silah satışı belli bir parasal miktarın üzerindeyse Temsilciler Meclisi ve Senato dış ilişkiler komitelerinin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerini bilgilendirmek zorunda.

New York Times’ın haberine göre; ABD Dışişleri satışla ilgili bir değerlendirmede bulunmadı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ile Sig Sauer firması da konuya ilişkin yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları bu karardan bir gün sonra 16 Mayıs’ta ABD’de terör örgütü PKK sempatizanlarının da aralarında bulunduğu göstericilere müdahale etmiş; bu olay, ABD ile Türkiye arasında gerileme yol açmıştı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’yi kınayan bir tasarıyı kabul ederken, Ankara Yönetimi, bu hamleye çok sert karşılık vermişti.