ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama !

ABD Savunma Bakanı Mattis, S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi alması bizi endişelendiriyor. Buna müsamaha göstermeyiz'' dedi.



ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma füzeleriyle ilgili konuştu.

Mattis, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi ve F-35 alma planı sorulduğunda; Rus sisteminin NATO müttefiklerine entegre edilmesine karşı olduğunu ifade etti.

"BUNA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"

Mattis, “Türkiye’nin bir karar vermesi lazım. Egemen bir karar. Türkiye’nin NATO’ya Rus hava savunma sistemlerini getirme kararının bizi endişelendirdiği açık. Buna müsamaha göstermeyiz” dedi.

ABD'Lİ HEYET DE "ŞANTAJ" YAPMIŞTI

Konuyla ilgili temaslarda bulunmak için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ABD'li heyetin de S-400'lerle şantaj gibi bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş, heyetteki yetkililerin "S-400 almaktan vaz geçerseniz F-35 ambargosunu kaldırırız ve ilişkilerimiz de düzelir" dediği öne sürülmüştü.

ABD SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Mattis ''Suriye’den ne zaman çekilecekleri sorusuna'' 3 şey gerçekleşmeden olmaz şeklinde cevap verdi.

Mattis sözlerine ''DEAŞ tamamen yok edilinceye, yerel güçlerin eğitimi tamamlanıncaya, Cenervre süreci ile iç savaş sona erdirilinceye kadar çekilmeyeceğiz.'' şeklinde devam etti.