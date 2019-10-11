ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım hamlesi

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.



Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, IŞİD'e karşı binlerce kayıp veren ve yurdumuzu korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı

Bu yaptırımlar sadece Erdoğan'ın rejiminin kuzey Suriye'deki vahşi saldırılarına yönelik bir cevap değil. Kongre uzun zamandır rejimin Rusya gibi ABD düşmanlarıyla yaptığı iş birliğinden rahatsız. Türkiye ona diğer müttefiklerimiz gibi davranmamızı istiyorsa, müttefikimiz gibi davranmaya başlamalı" ifadelerini kullandı.