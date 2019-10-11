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  4. 11 Ekim 2019 08:16

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım hamlesi

ABD'de Türkiye'ya yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım hamlesi
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Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, IŞİD'e karşı binlerce kayıp veren ve yurdumuzu korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı

Bu yaptırımlar sadece Erdoğan'ın rejiminin kuzey Suriye'deki vahşi saldırılarına yönelik bir cevap değil. Kongre uzun zamandır rejimin Rusya gibi ABD düşmanlarıyla yaptığı iş birliğinden rahatsız. Türkiye ona diğer müttefiklerimiz gibi davranmamızı istiyorsa, müttefikimiz gibi davranmaya başlamalı" ifadelerini kullandı.

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abd , barış pınarı harekatı
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