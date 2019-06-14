ABD’den Türkiye’yi çok öfkelendirecek bir hamle daha

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması, buna karşı ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programında çıkarma yönünde kararlar alması iki ülke arasında ipleri gerdi. ABD’nin yaptırım söylemlerine Türkiye’de aynı ifadelerle yanıt verirken, Washington yönetiminden Ankara’yı çok öfkelendirecek yeni bir hamle daha geldi.

ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, ABD bugün, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’ye silah ve araçlardan oluşan 200 TIR'lık bir yardım konvoyu gönderdi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:

"ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir."

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise “IŞİD'e karşı mücadele” olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığının açıklamasına rağmen, ABD’nin, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye mühimmat sevkiyatına devam etmesi kafalarda soru işareti yaratıyor.