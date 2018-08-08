ABD'den yeni mutabakat açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Pastör Andrew Brunson krizine ilişkin “Türkiye ile herhangi bir anlaşmaya varlığına dair haberleri doğrulayamayacağını” söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Nauert, 'casusluk yaptığı' iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD 'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı hakkındaki bir soruya Nauert, "Eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Papaz Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı" şeklinde yanıt verdi.

Nauert, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmeye atıf yaparak, "Telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Sohbet etmiş olmaları kesinlikle zarar vermez, biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Brunson konusunda "çok gayret gösterdiklerini" belirten Nauert, Türk ve ABD'li heyetler arasında Washington'da yapılması beklenen görüşme hakkında bilgi vermekten kaçındı.