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  3. ABD
  4. 20 Kasım 2018 22:57

ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD, Rus bir şirkete ve İranlı yetkililere yaptırım kararı aldı.

ABD'den yeni yaptırım kararı
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ABD yönetimi, Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin aralarında bulunduğu 5 kişi ve 4 kuruluşa, Esed rejimi,  Hizbullah ve Hamas'a materyal ve finansal destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran, Rusya ve Suriye'de  faaliyet gösteren 9 kişi ve şirketten oluşan gayrimeşru petrol ağının, terör  finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Tahran rejiminin, yaptırım listesine alınan Rus şirketleriyle birlikte  çalışarak Suriye hükümetine petrol sağladığı iddia edilen açıklamada, Esed  rejiminin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve Hamas'a  milyonlarca dolar transfer ettiği kaydedildi.

Buna göre, Suriye vatandaşı Muhammed Amer Alchwiki ve Rusya merkezli  şirketi Global Vision Group'u, söz konusu petrol ağında kilit rol oynadığı  gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, İran Merkez Bankası'nın Uluslararası Departmanı Direktörü  Rasul Sajjad ve Yardımcısı Hossein Yaghoobi'nin Alchwiki ve şirketinin para  transferlerini gerçekleştirdiği için yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Global Vision Group'un İran petrolünü Suriye'ye Rusya Enerji  Bakanlığı'na bağlı Promsyrioimport adlı şirketle yaptığı iş birliği sayesinde  sattığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Mir Business Bank ve Tadbir Kish Medical  and Pharmaceutical Company isimli firmaların gayri meşru para transferleri için  paravan olarak kullanıldığı iddiasına yer verildi.

Adı geçen 3 şirkete ilaveten Promsyrioimport'un Direktör Yardımcısı  Andrey Dogaev de ABD'nin yaptırım listesine eklendi.

Son olarak Muhammed Qasim al-Bazzal'a, Hizbullah adına faaliyet  gösterdiği gerekçesiyle yaptırım getirildiği bildirildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişi ve şirketlerin ABD’deki olası  mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da  yasaklandı.

AA

yaptırım , karar , hamas , hizbullah , abd
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