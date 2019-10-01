ABD'den yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaptırım listesine alınan firma ve şahısların, Rus iş insanı Yevgeniy Prigozhin'in finanse ettiği Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansına bağlı olduğunu belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, bu yaptırımlar ile söz konusu firmalar ve şahısların yanı sıra Prigozhin'in lüks mal varlıklarını da hedef almaktadır. Bu karar ayrıca, bu isimlerle ilişki kuracak tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bir uyarı niteliğindedir. ABD hükümeti, Prigozhin ve benzer kişilerin ABD'nin ve dostlarının çıkarlarını tehdit edecek faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyecek."

Pompeo, ülke içindeki seçim sürecine yapılacak muhtemel dış müdahaleleri tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "ABD, demokratik yapımızı yıkmaya çalışan zararlı aktörlerle mücadele etmeyi sürdürecek ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gösteren Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmek konusunda çekinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

PRİGOZHİN, ESKİ ÖZEL YETKİLİ SAVCI MUELLER'İN RAPORUNA KONU OLMUŞTU

Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansı ve sahibi Prigozhin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna konu olmuştu.

Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Prigozhin'in sahip olduğu firma üzerinden çok sayıda internet trolü ile ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilmişti.

RUSYA, ABD YAPTIRIMLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve firmalarını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarının "aşırı derecede şaşkınlık" yarattığı vurgulandı.

Yaptırım listesine alınan bazı kişilerin, ikinci ve üçünce defa yaptırıma uğramasının dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Yaptırım listesini hazırlayanların ya hayal gücü yoksun ya da listeler karıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus meselesinin, Washington tarafından kullanılmasının ABD'deki iç politik krizin bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rus karşıtı saldırılar cevapsız kalmayacak. Amerikalı politikacıları, sonuçları sıfır olacak aptal yaptırım oyunlarını durdurmaya ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.