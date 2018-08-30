  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 30 Ağustos 2018 15:59

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Randall Schriver, Rusya’dan S-400 aldığı takdirde Hindistan’a yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!
A+ A-

ABD, Hindistan'ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rusya’dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, “Karar ABD başkanı tarafından verilecek” diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, “Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak” diye konuştu.

yaptırım , füze , abd , amerika , donald trump , s-400
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM