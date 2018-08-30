ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD, Hindistan'ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rusya’dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, “Karar ABD başkanı tarafından verilecek” diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, “Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak” diye konuştu.