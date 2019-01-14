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  4. 14 Ocak 2019 14:33

ABD'li Bakan'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ettiği açıklamasını değerlendirdi.

ABD'li Bakan'dan Türkiye açıklaması
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, "Bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi. 

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi yetkililerle ülkelerindeki insan hakları ihlalleri hakkında görüştüklerini söyleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Trump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederizTrump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederiz

 

mike pompeo , abd
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