SON DAKİKA
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ KRİZ YOLDA! ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
SABİHA GÖKÇEN'DE CORONA VİRÜS PANİĞİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 10 Mart 2020 21:23

ABD'li bir kadına Türkiye'de coronavirüs bulaştı iddiası!

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, yazılı bir açıklamayla, ABD'nin Maryland eyaletinde 86 yaşındaki bir kadına "Türkiye seyahatinde virüs bulaştı" iddialarına yanıt verdi.

ABD'li bir kadına Türkiye'de coronavirüs bulaştı iddiası!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Bir ABD vatandaşının Türkiye ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptığı" iddialarını yalanlayarak, söz konusu kişinin İstanbul Havalimanına kısa bir süre transit yolcu olarak bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEDİ
Söz konusu iddiaların detaylıca araştırıldığına işaret edilen açıklamada, “Maryland yetkililerinin yaptığı ilk açıklamalarının aksine, Türkiye sınır giriş kayıtları, söz konusu kişinin Türkiye'yi ziyaret etmediğini, Arnavutluk'un Tiran kentinden Washington Dulles Havalimanına uçtuğunu, 3 Mart'ta İstanbul Havalimanında kısa bir süreliğine durduğunu göstermektedir. Söz konusu kişi İstanbul Havalimanındaki tüm zamanını transit yolcu salonunda geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?
Dün Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada, 86 yaşındaki bir kadına Kovid-19 teşhisi konduğunu ve bu kadına Türkiye ziyareti esnasında virüs bulaştığına inandıklarını belirtmişti.

İddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugünkü açıklamasında, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kadın , abd , amerika , virüs , Türk , vatandaş , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM