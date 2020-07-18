ABD'li efsane siyasetçi hayatını kaybetti

Lewis, ABD’de 1960’lı yıllara damga vuran insan hakları eylemlerinin liderleri olarak gösterilen ‘Büyük Altılı’dan (Big Six) biriydi.

Martin Luther King Jr.’ın başını çektiği ekip, 1963’te tarihi ‘İş ve Özgürlük için Washington’ eylemlerine imza atmıştı. Söz konusu eylemlerde Martin Luther King Jr, ikonikleşen ‘Bir Hayalim Var’ (I Have A Dream) konuşmasını yapmıştı.

Demokrat Parti’de siyasi kariyerini sürdüren Lewis, 1987’den bu yana Temsilciler Meclisi üyesiydi.

Aralık 2019’da dördüncü evre pankreas kanseri olduğunu açıklayan Lewis, “Neredeyse tüm hayatım boyunca özgürlük, eşitlik ve insan hakları için mücadelede bulundum. Şu anda içinde olduğum mücadeleyle ise hiç karşılaşmadım” ifadelerini kullanmıştı.

SİYASİLERDEN MESAJ YAĞMURU

Lewis’in ölümünün ardından ABD siyasetinin önde gelen isimleri de taziye mesajları paylaştı. ABD eski Başkanı Barack Obama, “Ülkesini o kadar çok sevdi ki, bu uğurda hayatını riske attı. Yıllar boyunca yalnızca kendini özgürlük ve adalete adamakla kalmadı, arkasından gelen jenerasyonlara da ilham verdi” ifadelerini kullandı.

Martin Luther King Jr.’ın oğlu, Martin Luther King III, “John Lewis sessizlerin sesi oldu. Oy vermenin şiddete başvurmadan en güçlü araç olduğunu hatırlattı. Kalbimiz onun dostluğu olmadan boş kalacak ama artık özgür olduğunu bilerek huzur bulacağız” diye konuştu.

Martin Luther King Jr.’ın kızı Bernice King ise, “Elveda… Tanrıya ve insanlığa çok iyi hizmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Rahat uyuyun” dedi.

‘HER ŞEYİNİ VERDİ’

ABD eski Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ortak açıklamada bulundu. Clinton çifti, “John Lewis, ABD’ye eşitlik ve adalet sağlamak için her şeyini verdi. Bize mükemmel bir birlik inşa etmemiz için alan yarattı” vurgusunu yaptı.

TRUMP’I MEŞRU GÖRMÜYORDU

2011’de dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ülkenin en yüksek sivil ödülü olan ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’ verilen Lewis, Donald Trump’ı da en sert eleştiren isimlerden biriydi. Trump’ı meşru bir başkan olarak görmediğini söyleyen Lewis, buna gerekçe olarak Rusya’nın seçimlere olan müdahalesini savunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Lewis’i ‘yalnızca konuşup bir icraatı olmamakla’ suçlayınca, kendi partisi içinden de eleştirilerin hedefi olmuştu.