ABD'li generalden Türkiye'yi kızdıracak açıklama !

Türkiye'nin kendisini tehdit eden terör örgütleri YPG/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Son günlerde yaptıkları çelişkili açıklamalarla Türkiye'nin büyük tepkisini çeken ABD'li yetkililerin arasına katılan Dillon, YPG/PKK terör örgütü için "partnerimiz" ifadesini kullandı. Tüm Türkiye'nin TSK'nın arkasında kenetlendiği bugünlerde yapılan çelişkili açıklamalar adeta 'sinir uçlarımıza' dokunuyor...



Koalisyon sözcüsü Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, YPG için de “partner” ifadesini kullandı.

Ryan Dillon’ın mesajı şu şekilde;

“Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. IŞİD karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, (SDG) Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan IŞİD militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir.”