ABD'li Haass: ''Erdoğan'ın gelmemesi büyük kayıp olmaz''

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesi konusuyla ilgili olarak bir tweet attı...



ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ağır silah verilmesi kararının ardından, ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass konuyla ilgili bir tweet attı.

Haass, "Trump yönetiminin Suriye Kürtlerini silahlandırdığını görmek güzel. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye'deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz" dedi.

Haass daha önceden de, TSK'nın Şengal ve Karaçok'a gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Hava saldırılarına tepki gösteren Haass, Twitter üzerinden Türkiye'nin IŞİD'le mücadele eden birliklere zarar vermesi gerekçesiyle "artık ABD'nin ortağı olamayacağını" söylemişti.