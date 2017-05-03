CHP'li İlçe Başkanı tartıştığı şahsı öldürdü !
CHP'li İlçe Başkanı tartıştığı şahsı öldürdü !
ABD ateş püskürdü ! ''En büyük tehlikedir...''
ABD ateş püskürdü ! ''En büyük tehlikedir...''
Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
  1. 03 Mayıs 2017 23:31

ABD'li komutandan PKK itirafı !

ABD-Koalisyon sözcüsü Albay Dorrian PKK hakkında bir itirafta bulundu.

ABD'li komutandan PKK itirafı !
A+ A-

ABD-Koalisyon sözcüsü Albay Dorrian, verdiği brifingte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dorrian, PKK'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçası olduğunu kaydetti.

YPG ile sınırda nöbet tutan, teröristlerin cezanelerine katılan ABD'den PKK'ya yönelik çok çarpıcı bir itiraf geldi. ABD'nin terör listesinde yar alan PKK'nın Suriye kolu olan YPG ve SDG'yle kol kola olan ABD'nin Koalisyon sözcüsü Albay Dorrian bugün gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce PKK ile ilgisi olmadığını savunduğu SDG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu itiraf etti.

PKK SDG'NİN BİR PARÇASI 

Dorrian Suriye'deki gelişmelere ilişkin verdiği brifingte terör örgütü PKK'ya yönelik açıklamalarda da bulundu. Dorrian yaptığı değerlendirmede 'PKK ile ilgili olarak da, (PKK) Suriye Demokratik Güçleri’nin bir parçası. Suriye Arap Koalisyonu da Suriye Demokratik Güçleri’nin aynı zamanda bir parçası. Rakka’yı kuşatan güçlerin büyük bir bölümü Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Suriyeli Araplardan oluşuyor' dedi.

sdg , abd , itiraf , pkk