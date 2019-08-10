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  4. 10 Ağustos 2019 16:23

ABD'li milyarder hücresinde ölü bulundu

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü halde bulunduğu bildirildi.

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